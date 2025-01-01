Manfrotto MLKLYP5S LED свет для iPhone 5 портативный осветитель для iPhone 5

Артикул: NVF-5029

Manfrotto MLKLYP5S LED – легкий, переносной LED-осветитель для iPhone 5, у которого есть трехступенчатая регулировка силы освещения. Он обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен. Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.