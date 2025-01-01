images
Manfrotto MLKLYP5S LED свет для iPhone 5 портативный осветитель для iPhone 5

Manfrotto MLKLYP5S LED свет для iPhone 5 портативный осветитель для iPhone 5

Manfrotto
Артикул: NVF-5029

Manfrotto MLKLYP5S LED – легкий, переносной LED-осветитель для iPhone 5, у которого есть трехступенчатая регулировка силы освещения. Он обеспечивает угол освещения 60 град. и силу света в 225 люмен. Все это способствует получению яркого фото при плохой освещенности.

Описание

Характеристики:

  • совместимость – iPhone 6/6 Plus и iPhone 5/5S
  • зарядка от USB
  • вес, г – 80

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Штативы для фото- видеокамер
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Категория
Спецэффекты
Потолочные системы для студии
Интересное!
Фонари для съемки
,
Очки фотографа
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера