SmallRig 4277 крепление для экшн-камер Action Camera Mount
SmallRig 4277 крепление для экшн-камер Action Camera Mount
SmallRig 4277 крепление для экшн-камер Action Camera Mount

SmallRig 4277 крепление для экшн-камер Action Camera Mount

SmallRig
Артикул: OLE-2237

Магнитное крепление-адаптер для  DJI Osmo Action 3/Action 2. Оснащено резьбой 1/4", 3/8", креплением для экшн-камер.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 43,9 х 21 х 31,2 мм
  • Вес 28 гр

