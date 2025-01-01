images
Falcon Eyes URN-60GW зонт-отражатель 152 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-163

Двусторонний фотозонт Falcon Eyes URN-60GW со съемной поверхностью. С его помощью фотографы легко получают мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Также зонт применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 152 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера