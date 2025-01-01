Falcon Eyes URN-60GS зонт-отражатель 152 см

images
Falcon Eyes
Артикул: VBR-162

Двусторонний фотозонт Falcon Eyes URN-60GS со съемной поверхностью с помощью которой фотографы могут легко получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Также зонт применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 152 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
