Falcon Eyes URN-60GS зонт-отражатель 152 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Двусторонний фотозонт Falcon Eyes URN-60GS со съемной поверхностью с помощью которой фотографы могут легко получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Также зонт применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 152 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter