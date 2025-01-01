images
Falcon Eyes URN-48SW зонт-отражатель 122 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-159

Falcon Eyes URN-48SW – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью за счет чего фотограф легко может обеспечить высокий уровень контрастности изображения. Диаметр купола 101 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.

Описание

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

