images
Phottix (85366) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 152 см 60 дюймов

Phottix (85366) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 152 см 60 дюймов

Phottix
Артикул: DAN-0254

Phottix Para-Pro (85366) – белый односторонний плотный рассеиватель для зонтов серии Para-Pro. Устанавливается на переднюю часть зонта и имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Легко демонтируется, для хранения и переноски комплектуется специальной сумочкой. Сочетание большого зонта и рассеивателя обеспечивает очень мягкий свет, что является идеальным для портретной фотографии. Диаметр, см – 152.

Описание

Phottix (85366) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 152 см 60 дюймов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера