Phottix (85366) белый рассеиватель для зонта Para-Pro 152 см 60 дюймов

Артикул: DAN-0254

Phottix Para-Pro (85366) – белый односторонний плотный рассеиватель для зонтов серии Para-Pro. Устанавливается на переднюю часть зонта и имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Легко демонтируется, для хранения и переноски комплектуется специальной сумочкой. Сочетание большого зонта и рассеивателя обеспечивает очень мягкий свет, что является идеальным для портретной фотографии. Диаметр, см – 152.