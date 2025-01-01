Москва
Phottix Para-Pro (85346 ) – белый зонт-рассеиватель изготовлен из зонтов-отражателей Para-Pro размером 152 см и 182 см. Плотно прилегающий белый рассеиватель покрывает переднюю часть зонта, имеющий отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Рассеиватель легко укладывается в специальную сумку. Сочетание большого зонта и рассеивателя обеспечивает очень мягкий свет, подходит для фотографирования портретов. Подходит для мобильных фотографов, у которых ограниченное время для длительной установки больших софтбоксов.
