Phottix Para-Pro (85346 ) студийный зонт-отражатель с функцией софтбокса 152 cм (60&quot;)

Phottix
Артикул: NVF-777

Phottix Para-Pro (85346 ) – белый зонт-рассеиватель изготовлен из зонтов-отражателей Para-Pro размером 152 см и 182 см. Плотно прилегающий белый рассеиватель покрывает переднюю часть зонта, имеющий отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Рассеиватель легко укладывается в специальную сумку. Сочетание большого зонта и рассеивателя обеспечивает очень мягкий свет, подходит для фотографирования портретов. Подходит для мобильных фотографов, у которых ограниченное время для длительной установки больших софтбоксов.

