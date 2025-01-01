Phottix Para-Pro (85343) студийный зонт-отражатель 101 cм (40") черный/серебро

Москва
Phottix Para-Pro (85343) – студийный зонт-тражатель повышенной прочности. Предназначены для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Цвет серебряный изнутри, черный снаружи. Конструкция зонта оснащена белыми стекловолоконными спицами для более четкого отражения и бликов. Зонты Para-Pro выдержат самые суровые условия работы на натуре или в студии.
Диаметр купола 101 см.
