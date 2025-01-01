images
Phottix Para-Pro (85343) студийный зонт-отражатель 101 cм (40") черный/серебро

Phottix Para-Pro (85343) студийный зонт-отражатель 101 cм (40") черный/серебро

Phottix
Артикул: NVF-774

Phottix Para-Pro (85343) – студийный зонт-тражатель повышенной прочности. Предназначены для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Цвет серебряный изнутри, черный снаружи. Конструкция зонта оснащена белыми стекловолоконными спицами для более четкого отражения и бликов. Зонты Para-Pro выдержат самые суровые условия работы на натуре или в студии.

Диаметр купола 101 см.

Описание

Phottix Para-Pro (85343) студийный зонт-отражатель 101 cм (40") черный/серебро

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера