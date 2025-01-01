Phottix HD (82494) профессиональный легко складывающийся зонт-софтбокс 60х90 см с решеткой

Артикул: OLE-0935

Phottix HD (82494) – профессиональный зонт-софтбокс размером 60х90 см идеально подойдет для накамерной импульсной вспышки или небольшого студийного осветителя. Используется для получения мягкого рассеянного направленного света. Вспышка устанавливается в обратном направлении, срабатывая в направлении задней части зонта. Легко и быстро складывается аналогично обыкновенному зонту, в разложенном состоянии представляет собой квадратный софтбокс. Для переноски предусмотрен чехол.