Phottix HD (82494) профессиональный легко складывающийся зонт-софтбокс 60х90 см с решеткой

Phottix
Артикул: OLE-0935

Phottix HD (82494) – профессиональный зонт-софтбокс размером 60х90 см идеально подойдет для накамерной импульсной вспышки или небольшого студийного осветителя. Используется для получения мягкого рассеянного направленного света. Вспышка устанавливается в обратном направлении, срабатывая в направлении задней части зонта. Легко и быстро складывается аналогично обыкновенному зонту, в разложенном состоянии представляет собой квадратный софтбокс. Для переноски предусмотрен чехол.

Описание

Комплектация

  • Софтбокс – 1 шт.
  • Рассеиватель – 1 шт.
  • Решетка сотовая – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Полезные ссылки

