Phottix (82498) складной зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и устранения локальных «горячих пятен». Данный софтбокс подходит для использования вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Устанавливается легко, крепительными рейками и кольцами. Его можно сложить в течение секунд, поэтому софтбокс удобен для перевозок.