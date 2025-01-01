images
Phottix (82498) складной зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Phottix (82498) складной зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Phottix
Артикул: NVF-772

Phottix (82498) – софтбокс, представляет из себя диффузор прямоугольной формы с полупрозрачным экраном и матерчатой решеткой 90х90 см. Складывается аналогично обыкновенному зонту, в разложенном состоянии представляет собой квадратный софтбокс.

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и устранения локальных «горячих пятен». Данный софтбокс подходит для использования вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Устанавливается легко, крепительными рейками и кольцами. Его можно сложить в течение секунд, поэтому софтбокс удобен для перевозок.

Комплектация

  • Зонт-софтбокс.
  • Сота.
  • Белый рассеиватель.
  • Металлические фиксаторы для крепления к вспышке.
  • Сумка для переноски.

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

