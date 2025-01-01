Phottix (82498) складной зонт-софтбокс с решеткой 90х90 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (82498) – софтбокс, представляет из себя диффузор прямоугольной формы с полупрозрачным экраном и матерчатой решеткой 90х90 см. Складывается аналогично обыкновенному зонту, в разложенном состоянии представляет собой квадратный софтбокс.
Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса, стреляя в сторону задней части для достижения более уравновешенного света и устранения локальных «горячих пятен». Данный софтбокс подходит для использования вместе с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. Устанавливается легко, крепительными рейками и кольцами. Его можно сложить в течение секунд, поэтому софтбокс удобен для перевозок.
Полезные ссылки:
Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?
Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter