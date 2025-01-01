Grifon URN-T 216 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом 216 см

Временно нет в наличии

Grifon Grifon URN-T 216 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter