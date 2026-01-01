Fotokvant NVF-6880 зонт серебряный с гранулированной поверхностью на отражение 105 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Fotokvant NVF-6880 – фотозонт гранулированный серебристый, с его помощью вы получите равномерный, но достаточно жесткий и контрастный световой поток, имитирующий дневной солнечный свет в безоблачный день. Диаметр купола 105 см.
Зонт создает круглые рефлекторные отражения в глазах модели, что смотрится намного естественней на портретах, чем отражения квадратных или прямоугольных софтбоксов. Внутренняя поверхность отличается специфической пузырчато-шероховатой поверхностью, способствующей более мягкому и равномерному освещению объекта съемки.
Отраженный от зонта свет, в зависимости от поставленных задач, может служить как рисующим, так и заполняющим. Потери света на отражение меньше, чем при применении белого зонта.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter