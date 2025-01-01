Fotokvant NVF-6879 зонт белый на отражение 105 см

Артикул: NVF-6879

Fotokvant NVF-6879 – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр, см – 105.