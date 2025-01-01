Falcon Eyes UB-32 зонт-софтбокс 60 см

Описание

Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества – компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Все металлические детали прошли антикоррозийную обработку, а ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики: