Falcon Eyes UB-32 зонт-софтбокс 60 см
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6448

Falcon Eyes UB-32 – зонт-софтбокс на просвет с серебристым отражателем. Дает возможность получить мягкий направленный свет большой площади. Рабочий диаметр 60 см.

Описание

Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества – компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Все металлические детали прошли антикоррозийную обработку, а ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики:

  • цвет – просвечивающий зонт-софтбокс
  • диаметр зонта, см – 60
  • глубина зонта, см – 19
  • длина штока, см – 49
  • материал зонта – полиэстер
  • материал спиц – алюминий

С этим товаром покупают

Falcon Eyes UR-32G золотой зонт-отражатель 70 см
Falcon Eyes UR-32G золотой зонт-отражатель 70 см
Фотозонт Falcon Eyes UR-32G – позволяет получать мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 70 см.

Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 250 г.

Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon
Grifon MTR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора под систему Canon/Nikon
Grifon MTR-16 – дополнительный приемник для комплектов MT-16 и MT-16S, предназначен для синхронизации фотокамеры с накамерными вспышками. Питание осуществляется от батарей 1,5 В типа АА. Дистанция срабатывания – до 10 м.

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 90х120
FST RD-021 WS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90х120 см.

Fotokvant RT-16C радиосинхронизатор для Canon 16-канальный с креплением для зонта
Fotokvant RT-16C – радиосинхронизатор 16-канальный с креплением для зонта. Предназначен для системы Canon.

Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с более ранними моделями RT-04.

Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приемник приобретается отдельно).

Видео

Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Комплект для блогера. Кольцевой осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED со стойкой. Видеообзор
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
