Falcon Eyes UB-32 зонт-софтбокс 60 см

Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества – компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Все металлические детали прошли антикоррозийную обработку, а ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Характеристики:
- цвет – просвечивающий зонт-софтбокс
- диаметр зонта, см – 60
- глубина зонта, см – 19
- длина штока, см – 49
- материал зонта – полиэстер
- материал спиц – алюминий