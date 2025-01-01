Jinbei 50 Diffuser Ball рефлектор

Описание

Рассеиватель создает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения, применяется совместно со студийными вспышками. Обычно применяется в интерьерной съемке, или для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.