images
Jinbei 50 Diffuser Ball рефлектор

Jinbei 50 Diffuser Ball рефлектор

Jinbei
Артикул: NVF-6745

Jinbei 50 Diffuser Ball – рефлектор-насадка Ivory-white шар-рассеиватель, диаметром, см – 50.

Описание

Рассеиватель создает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения, применяется совместно со студийными вспышками. Обычно применяется в интерьерной съемке, или для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера