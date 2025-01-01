Артикул: NVF-1305

Hensel (335050) – самый большой универсальный рефлектор в линейке Hensel EH Reflector. Позволяет сузить световой луч до 30 град., что делает его незаменимым помощником при съемке на больших расстояниях.

Подходит для Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini и EHT Scanlight.