images
Falcon Eyes DBFE-BW переходное кольцо 145 мм

Falcon Eyes DBFE-BW переходное кольцо 145 мм

Falcon Eyes
Артикул: VBR-178

Переходное кольцо Falcon Eyes DBFE предназначено для установки софтбокса на осветители со старой моделью байонета Falcon Eyes. Внешний диаметр кольца 145 мм.

Описание

Falcon Eyes DBFE-BW переходное кольцо 145 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Аббас
Аббас
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Как улучшить освещение при видеосъемке на DSLR
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера