Falcon Eyes DBFE-BW переходное кольцо 145 мм

Временно нет в наличии

Переходное кольцо Falcon Eyes DBFE предназначено для установки софтбокса на осветители со старой моделью байонета Falcon Eyes. Внешний диаметр кольца 145 мм.

