Profoto (900649) адаптер для крепления фильтров и решеток

Profoto
Артикул: NVF-2409

Специальный адаптер, с помощью которого осуществляется крепление фильтров и решеток к приборам Profoto. Уникальность размеров делает его несовместимым с аксессуарами других производителей. При установке образуется небольшое воздушное пространство между фильтром и источником света, что гарантирует защиту фильтра от пригорания.

Описание

