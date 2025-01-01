Profoto (900649) адаптер для крепления фильтров и решеток

Артикул: NVF-2409

Специальный адаптер, с помощью которого осуществляется крепление фильтров и решеток к приборам Profoto. Уникальность размеров делает его несовместимым с аксессуарами других производителей. При установке образуется небольшое воздушное пространство между фильтром и источником света, что гарантирует защиту фильтра от пригорания.