Falcon Eyes DBMBS переходное кольцо

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6466

Falcon Eyes DBMBS – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Multiblitz-P. Изготовлено из металла.

