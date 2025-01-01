Falcon Eyes DBMB переходное кольцо 145 мм для софтбоксов

Временно нет в наличии

Falcon Eyes DBMB – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Multiblitz-V. Изготовлено из металла.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter