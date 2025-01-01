images
Falcon Eyes DBBRO переходное кольцо
Falcon Eyes DBBRO переходное кольцо

Falcon Eyes DBBRO переходное кольцо

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6461

Falcon Eyes DBBRO – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor (большой). Изготовлено из металла.

Falcon Eyes DBBRO переходное кольцо

