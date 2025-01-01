images
Elinchrom
Артикул: NVF-6979

Elinchrom (26335) – установочное кольцо (коннектор/адаптер) Rotalux Speed Octogonal позволяет устанавливать софтбоксы на осветительные приборы Elinchrom. Вращается на 360 градусов.

Описание

Elinchrom (26335) Rotalux Speed Octogonal коннектор

