MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18059-A 170 см

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18059-A 170 см

MingXing
Артикул: NVF-6685

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18059-A 170 см – сотовая решетка, с ее помощью можно создать уникальный эффект освещения. Устанавливается на 170-сантиметровый рефлектор. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток. 

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18059-A 170 см

