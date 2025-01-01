Временно нет в наличии

MingXing Softgrids (Heat Resistant, depth: 5 cm) сотовая насадка 18059-A 170 см – сотовая решетка, с ее помощью можно создать уникальный эффект освещения. Устанавливается на 170-сантиметровый рефлектор. Позволяет фотографу полностью контролировать световой поток.

