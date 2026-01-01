Lastolite LS2980 Ezybox Hotshoe сотовая решетка 76х76 см

Временно нет в наличии

Lastolite LS2980 Ezybox Hotshoe – сотовая решетка для софтбокса Lastolite LS2472 Ezybox Hotshoe размером 76х76 см. Поможет создать более направленный свет, лучше прорисовывать объем и подчеркнуть структуру.

