Elinchrom (26269) диффузор-стрип для софтбокса 50х130 см

Elinchrom (26269) – диффузор-стрип для софтбокса Rotalux 50х130 см. Устанавливается на внешний рассеиватель и уменьшает ширину софтбокса до 15 см. Применяется для создания узкого блика, например, при съемке предметов.