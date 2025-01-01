images
Elinchrom (26269) диффузор-стрип для софтбокса 50х130 см

Elinchrom
Артикул: NVF-6982

Elinchrom (26269) – диффузор-стрип для софтбокса Rotalux 50х130 см. Устанавливается на внешний рассеиватель и уменьшает ширину софтбокса до 15 см. Применяется для создания узкого блика, например, при съемке предметов. 

Описание

Ошибка

