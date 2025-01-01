Временно нет в наличии

Elinchrom (26228) – диффузор для софтбокса Octa 190. Устанавливается на внешний рассеиватель софтбокса и делает световой поток более мягким.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter