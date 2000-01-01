Rekam MasterPRO 600 EF-600 импульсный осветитель

Москва
Rekam MasterPRO 600 EF-600 – профессиональный импульсный осветитель с цифровой панелью управления непосредственно на моноблоке. Оснащен безошибочным микропроцессором с регулировкой яркости моделирующего галогенного света в диапазоне 6 ступеней.
Подходит для рекламной и портретной съемки. Байонет Bowens.
Микропроцессор в осветителях серии MasterPRO регулирует яркость моделирующего галогенного света (мощностью до 1000 Вт) в диапазоне 6,0 ступеней, а также позволяет производить серийные фотоснимки со стабильной цветовой температурой при изменении мощности источника освещения с шагом регулировки 0,1 ступени. Моноблок совместим с радиотрансмиттером RD16-2.4T (приобретается отдельно), обеспечивает лучшую синхронизацию с современными цифровыми фотокамерами. В комплекте радиоприемное устройство (ресивер) RD16-2.4R. Подсоединить ресивер к осветителям серии MasterPro, имеющих дополнительный слот на задней панели, достаточно просто. Приемо-передающий модуль работает на частоте 2,4 MГц, обеспечивая высокую скорость и стабильность управляющего сигнала.
