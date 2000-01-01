images
Rekam MasterPRO 600 EF-600 импульсный осветитель

Rekam
Артикул: NVF-1184

Rekam MasterPRO 600  EF-600 – профессиональный импульсный осветитель с цифровой панелью управления непосредственно на моноблоке. Оснащен безошибочным микропроцессором с регулировкой яркости моделирующего галогенного света в диапазоне 6 ступеней.

Подходит для рекламной и портретной съемки. Байонет Bowens.

 

Описание

Микропроцессор в осветителях серии MasterPRO  регулирует яркость моделирующего галогенного света (мощностью до 1000 Вт) в диапазоне 6,0 ступеней, а также позволяет  производить серийные фотоснимки со стабильной цветовой температурой при изменении мощности источника освещения с шагом регулировки 0,1 ступени. Моноблок совместим с радиотрансмиттером RD16-2.4T (приобретается отдельно), обеспечивает лучшую синхронизацию с современными цифровыми фотокамерами. В комплекте радиоприемное устройство (ресивер) RD16-2.4R. Подсоединить ресивер к осветителям серии MasterPro, имеющих дополнительный слот на задней панели, достаточно просто. Приемо-передающий модуль работает на частоте 2,4 MГц, обеспечивая высокую скорость и стабильность управляющего сигнала.

Характеристики:

  • питание – 220В/50Гц
  • мощность – до 600 Дж
  • диапазон регулировки – 6,0
  • ступеней шаг регулировки – 0,1 ступени
  • моделирующий свет 75-1000Вт (GX6.35) цветовая температура 3200 K
  • время перезарядки – 0,1–1,5 с
  • управление – цифровое, дисплей, запоминание последних установок
  • длительность импульса (0,5t) – 1/2000 с
  • цветовая температура вспышки – 5550 ± 250 K
  • индикация готовности – светодиод, звуковая
  • синхронизация – кабель синхронизации, ИК, по световому потоку
  • охлаждение – встроенный вентилятор
  • размеры, мм – 390×120×115
  • вес вспышки, кг – 3,0

 

