Grifon ZXZ-1200 студийный моноблок

Grifon ZXZ-1200 студийный моноблок

Grifon
Артикул: NVF-2824

Grifon ZXZ-1200 – импульсный моноблок мощностью 1200 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 110, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).

Байонет Bowens.

Описание

  • точный выходной сигнал, 30 шагов от 5,0 до 8,0 в 0,1 приращения яркости
  • моделирующий свет, плавная регулировка  мощности 150W
  • надежная система  беспроводного управления
  • защита от предвспышки
  • время перезарядки, с – 0,3–1,3
  • автоматический сброс энергии
  • надежная система контроля беспроводной мощности и запуска импульса
  • цветовая температура 5600K±200К
  • технология IGBT -  длинна импульса до 1/2000 сек

Комплектация

  • Кабель синхронизации.
  • Шнур питания.
  • Рефлектор.
  • Крышка лампы.
  • Защитная стеклянная крышка.
  • Лампа пилотного света Е27.

   

  

 

Полезные ссылки:

Обзор. Grifon ZXZ. Новая профессиональная студийная вспышка

Радиосинхронизаторы. Типы, возможности, выбор

