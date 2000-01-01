Grifon ZXZ-1200 студийный моноблок

Москва
Grifon ZXZ-1200 – импульсный моноблок мощностью 1200 Дж с плавной регулировкой до 1/32. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 110, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1).
Байонет Bowens.
