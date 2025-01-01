Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Grifon Gemini GS-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/16. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0.
Байонет Bowens.
Моноблок в металлическом корпусе, оснащен встроенной световой ловушкой, синхронизация осуществляется от светового импульса, инфракрасного излучения или с помощью синхрокабеля (в комплекте). Комплектуется рефлектором (выходной диаметр 170 мм), защитным колпаком для импульсной лампы. Цветовая температура – 5400-5700 К. Стационарное крепление на стойку, имеется крепление для фотозонта. Моноблок имеет охлаждающий вентилятор, вес прибора 2,5 кг.
Grifon ARS-2600 – стандартная студийная стойка с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы.
Стойка с максимальной высотой 260 см, пружинной амортизацией и удобной сумкой-чехлом для хранения и переноски.
Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.
Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.
Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Grifon FT-16 – комплект состоит из передатчика и приемника, предназначен для синхронизации студийных вспышек. В работе используется беспроводная связь, благодаря встроенной системе режима энергосбережения (функция сна), передатчик потребляет малое количество энергии.
Подходит для камеры с любым типом затвора, комплект предназначен для синхронизации и управления вспышками Grifon серии DE, GS и ZXZ, а также Raylab IQLite.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
