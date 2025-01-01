images
Grifon Gemini GS-300 импульсный моноблок
Grifon Gemini GS-300 импульсный моноблок

Grifon Gemini GS-300 импульсный моноблок

Grifon
Артикул: NVF-2117

Grifon Gemini GS-300 – импульсный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой до 1/16. Пилотный свет – галогенная лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку и может быть выставлена на максимум, вне зависимости от мощности импульса на моноблоке. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0.

Байонет Bowens.

Описание

Моноблок в металлическом корпусе, оснащен встроенной световой ловушкой, синхронизация осуществляется от светового импульса, инфракрасного излучения или с помощью синхрокабеля (в комплекте). Комплектуется рефлектором (выходной диаметр 170 мм), защитным колпаком для импульсной лампы. Цветовая температура – 5400-5700 К. Стационарное крепление на стойку, имеется крепление для фотозонта. Моноблок имеет охлаждающий вентилятор, вес прибора 2,5 кг.

Комплектация

  • Импульсный моноблок – 1 шт.
  • Зонтичный рефлектор 18 см – 1 шт.
  • Защитный пластиковый колпак – 1 шт.
  • Защитный стеклянный колпак - 1 шт.
  • Импульсная лампа – 1 шт.
  • Пилотная лампа – 1 шт.
  • Синхрошнур – 1 шт.
  • Силовой шнур – 1 шт.

 

