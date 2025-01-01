Falcon Eyes TE-1200BW вспышка студийная

Артикул: VBR-101

Falcon Eyes TE-1200BW относится к флагманской линейке вспышек Falcon Eyes. Профессиональные фотографы особенно оценят мощный пилотный свет и удобство управления синхронизатором, в том числе с помощью пульта. Входящая в комплект пилотная лампа 250 Вт является самостоятельным источником постоянного света в студии, однако в качестве пилотного света также может быть установлена и лампа мощностью до 500 Вт.