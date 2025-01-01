images
Falcon Eyes TE-1200BW вспышка студийная

Falcon Eyes TE-1200BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-101

Falcon Eyes TE-1200BW относится к флагманской линейке вспышек Falcon Eyes. Профессиональные фотографы особенно оценят мощный пилотный свет и удобство управления синхронизатором, в том числе с помощью пульта. Входящая в комплект пилотная лампа 250 Вт является самостоятельным источником постоянного света в студии, однако в качестве пилотного света также может быть установлена и лампа мощностью до 500 Вт.

Описание

Стабильность выходных характеристик гарантируется новой микропроцессорной элементной базой. 
 
Технические характеристики:
  • мощность 1200 Дж
  • время перезарядки 2-4 с
  • диапазон регулировки мощности 5 ступеней с шагом 1/10 (1/16; 1/8; 1/4; 1/2; Full)
  • пилотный свет – 250 Вт
  • цветовая температура 5400-5600 К
  • длительность импульса 1/600-1/1200 с
  • способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
  • расстояние синхронизациидо 20 метров
  • байонет Bowens
  • питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
  • предохранитель8A
  • вес 2,5 кг
  • габариты275х140х140 мм

 

Комплектация

  • моноблок Falcon Eyes TE-1200BW – 1 шт.
  • защитный колпак – 1 шт.
  • галогеновая лампа 250 Вт – 1 шт.
  • импульсная лампа – 1 шт.
  • рефлектор стандартный – 1 шт.
  • сетевой шнур – 1 шт.

