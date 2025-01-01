Falcon Eyes DE-1200BW вспышка студийная

дистанция синхронизации – до 20 м

напряжение на синхроконтактах – 5 В

время перезарядки 2–4 с

Временно нет в наличии

Студийная вспышка Falcon Eyes DE-1200BW – это современный импульсный осветитель с малым временем перезарядки, мощностью 1200 Дж.

