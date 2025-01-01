Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель

Описание

Особенностью этих бюджетных моноблоков является малая масса (0,9 кг) и размеры (19х14х19см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.

Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов.

Характеристики: