Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель

Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
Elinchrom D-Lite RX ONE – новая разработка компании Elinchrom на базе моноблоков D-Lite.
Данный источник импульсного света ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.
Особенностью этих бюджетных моноблоков является малая масса (0,9 кг) и размеры (19х14х19см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.
Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов.
Характеристики:
Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.
