Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель

Elinchrom
Артикул: FTR-482

Elinchrom D-Lite RX ONE – новая разработка компании Elinchrom на базе моноблоков D-Lite.

Данный источник импульсного света ориентирован на начинающих фотографов, либо на фотографов, работающих на выезде. На приборах D-Lite RX ONE могут устанавливаться почти все насадки Elinchrom, кроме софтбоксов размером более 135 см. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.

Описание

Особенностью этих бюджетных моноблоков является малая масса (0,9 кг) и размеры (19х14х19см) при стабильной работе на любом уровне регулировки мощности в диапазоне 5 ступеней (6-100 Дж) с шагом в 1/10.

Встроенный радиомодуль позволяет управлять работой прибора через IPad, iPhone, Ipod Touch, а также через компьютеры WIN и Mac. Так же предусмотрен автоматический контроль температуры, есть крепление для зонтов.

Характеристики:

  • энергия импульса – 100 Дж
  • напряжение питания – 230 V
  • ведущее число для 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 32,4
  • глубина регулировки 5 ступеней – 6-100 Дж
  • время перезарядки min/max – 0,44-1,5 с
  • длительность импульса (t=0,5) – 1/2200 с
  • мощность лампы-пилота – 100 Вт E27
  • напряжение на синхроконтактах – 5 V
  • радиоуправление встроенный модуль – 4 группы, 8 каналов
  • габариты – 19х14x19 см
  • масса – 0,9 кг

 

