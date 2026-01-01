Zhiyun CX100 CINEPEER осветитель
Артикул: OLE-4670

Светодиодный осветитель в виде моноблока. Мощность 100 Вт, цветовая температура  2700-6500 К, CRI 96+, TLCI 97+, регулировка яркости 0–100%. Освещенность 3840 люкс. Байонет ZY Mount. Осветитель оснащен встроенным аккумулятором  4500 мАч. Активная система охлаждения. Крепление 1/4".

Описание

Характеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • Байонет ZY Mount
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • CRI 96+
  • TLCI 96+
  • Регулировка яркости 0–100%
  • Освещенность 3840 люкс (макс, 0,5 м, 4300К)
  • Активное охлаждение
  • Питание - Type-C, встроенный аккумулятор 4500 мАч, сетевой адаптер
  • Напряжение 14.8 В
  • Энергия аккумулятора 66.6 Втч
  • Время работы до 57 мин
  • Время зарядки 150 мин
  • Имеет крепление 1/4"
  • Способ управления - панелью управления на корпусе
  • Размеры 197 × 52 × 94 мм
  • Вес 710 г

Комплектация

  • осветитель
  • рассеиватель
  • отражатель
  • кабель питания

Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&amp;70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
