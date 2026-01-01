images
YongNuo YN-0906 светодиодный осветитель

YongNuo LED YN-0906 54 leds – единственный в своем роде светодиодный светильник, который имеет 54 светодиода и подходит для любых фото или видеокамер. Он работает и в качестве постоянного накамерного света, и как фотовспышка. Источник питания – 4 батареи АА (возможно использование аккумуляторов). Передняя прозрачная и задняя оранжевая крышка прибора имеют магнитные защелки и работают, как заменяемые светофильтры. Они позволяют варьировать цветовую температуру от 5500К до 3200 К.

Описание

В качестве накамерной вспышки подходит ко всем фото- и видеокамерам, имеющим горячий башмак с центральным контактом. Как накамерный свет может использоваться с любыми фото- и видеокамерами, имеющими гнездо крепления штатива. С фотокамерами Sony работает через переходник YN-H3 (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • угол освещения, град. – 50
  • мощность, Ват – 3,5
  • размер, мм – 110x78x35
  • вес, г – 118

 

