Raylab RL-40RGB-DR 2500K-6500K 3400mAh осветитель светодиодный c рефлектором и диффузором
Raylab
Артикул: OLE-4702

Компактный светодиодный RGB-осветитель мощностью 40 Вт. Цветовая температура 2500-6500К, CRI 96+,  регулировка ярковсти 1-100%, 20 предустановленных световых сценариев, RGB режим с поддержкой 360° HSIПрибор имеет встроенный ЖК дисплей и встроенный аккумулятор 3400 мАч. В комплекте рефлектор, мягкий силиконовый рассеиватель. 

Описание

Харатеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • RGB режим с поддержкой 360° HSI
  • Цветовая температура 2500К-6500К
  • CRI 96+
  • Световые эффекты 20
  • Регулировка яркости 1-100% (плавная)
  • Угол рассеивания 120°
  • Встроенный аккумулятор 3400мАч 
  • Внешнее питание - Type-C, DC19V/ 3.42A
  • Время работы от аккумулятора до 70 мин на 100%, до 300 мин на 1%
  • Время зарядки 3ч (при использовании комплектного адаптера или адаптера быстрой зарядки 100Вт)
  • Крепление 1/4"
  • Управление ручное
  • Размер (без насадок) 10,5х8,5х8,5 см
  • Вес 460 г

Комплектация

  • Осветитель RL-40RGB-DR - 1шт
  • Рефлектор 55° - 1шт
  • Рассеиватель силиконовый - 1шт
  • Сетевой адаптер -1шт
  • Рукоятка - 1шт
  • Шаровая мини-голова - 1шт
  • Кабель USB - 1шт
  • Чехол для хранения - 1 шт
  • Инструкция - 1шт

