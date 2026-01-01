Raylab RL-100BI 2700-6500K 100W 5000mAh осветитель светодиодный c аксессуарами
Артикул: OLE-4699

Компактный светодиодный осветитель мощностью 100 Вт. Цветовая температура 2700-6500К, CRI 96+, световой поток 8250 лм, регулировка ярковсти 1-100%, 8 предустановленных световых сценария. Прибор имеет встроенный ЖК дисплей и встроенный аккумулятор 5000 мАч. В комплекте рефлектор, мягкий силиконовый рассеиватель. 

Описание

Харатеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • Световой поток 8250 люменов
  • Освещенность (с рефлектором, 6500К) 0,3м - 108 000 Люкс; 0,5м - 33200 Люкс; 1м - 8250 Люкс
  • Цветовая температура 2700К-6500К
  • CRI 96+
  • Световые эффекты 8
  • Регулировка яркости 1-100% (плавная)
  • Угол рассеивания 120°
  • Встроенный аккумулятор 5000мАч / 111Вт/ч / 22,2В
  • Внешнее питание - адаптер 20В 5А (в комплекте), адаптер 5В 2А (медленная зарядка), адаптер Quick Charge 100Вт (быстрая зарядка)
  • Время работы от аккумулятора до 45 мин на 100%, до 480 мин на 1%
  • Время зарядки 1,5ч (при использовании комплектного адаптера или адаптера быстрой зарядки 100Вт)
  • Крепление 1/4"
  • Управление ручное
  • Размер (без насадок) 10х10х10 см
  • Вес 940 г

Комплектация

  • Осветитель RL-100Bi - 1шт
  • Рефлектор 55° - 1шт
  • Рассеиватель силиконовый - 1шт
  • Сетевой адаптер -1шт
  • Рукоятка - 1шт
  • Шаровая мини-голова - 1шт
  • Кабель Type-C - 1шт
  • Инструкция - 1шт

