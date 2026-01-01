Raylab RL-100BI 2700-6500K 100W 5000mAh осветитель светодиодный c аксессуарами

Компактный светодиодный осветитель мощностью 100 Вт. Цветовая температура 2700-6500К, CRI 96+, световой поток 8250 лм, регулировка ярковсти 1-100%, 8 предустановленных световых сценария. Прибор имеет встроенный ЖК дисплей и встроенный аккумулятор 5000 мАч. В комплекте рефлектор, мягкий силиконовый рассеиватель.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter