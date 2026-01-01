Raylab RL-0210 светодиодный осветитель кольцевой аккумуляторный с моноподом для селфи
Raylab RL-0210 светодиодный осветитель кольцевой аккумуляторный с моноподом для селфи

Артикул: OLE-4705

Беспроводной кольцевой RGB-осветитель мощностью до 12,4 Вт. Цветовая температура 3000К - 6500К. Диаметр 10 дюймов. Встроенный аккумулятор 1200 мАч. Монопод-трипод с регулируемой высотой обеспечивает стабильное размещение устройства на любой ровной поверхности.  В комплекте пульт ДУ.

Описание

Благодаря своей кольцевой конструкции, осветитель создаёт равномерный свет, который заполняет тени и формирует красивые световые рисунки. Осветитель не образует глубоких теней вокруг носа и глаз, в отличие от световых панелей.

Аккумулятор большой ёмкости гарантирует до 2 часов непрерывной работы, после чего вы сможете подключить осветитель к электросети и продолжать работу, одновременно заряжая аккумулятор.

С помощью удобного пульта управления вы сможете настроить цветовую температуру, яркость и режимы световых эффектов, а также отрегулировать цвет в диапазоне RGB от 0 до 360 градусов (360 оттенков палитры RGB). В комплекте также идёт пульт дистанционного управления Bluetooth, позволяющий управлять съёмкой с вашего смартфона. Осветитель можно снять с монопода и использовать последний в качестве селфи-стика.

Характеристики:

  • Тип оборудования: 10” кольцевой осветитель с моноподом-треногой
  • Цветовая температура: теплый свет 3000–3200 К; холодный свет 6000–6500 К
  • RGB режим: 360 оттенков
  • Светодиоды: RGB — 32 шт, тип 5050, мощность 0,2 Вт Холодный белый — 31 шт, тип 2835, мощность 0,2 Вт Теплый белый — 32 шт, тип 2835, мощность 0,2 Вт
  • Мощность: RGB режим 6,4 Вт Дневной свет: 12,4 Вт
  • Параметры освещения:
    • 1. В RGB доступны 12 режимов: потребляемый ток ~300–680 мА
    • 2. Холодный белый свет 8 уровней яркости: потребляемый ток ~50–590 мА
    • 3. Мягкий белый свет 8 уровней яркости: ток ~30–430 мА
    • 4. Теплый белый свет 8 уровней яркости: ток ~50–590 мА
  • Ток в режиме ожидания <1 мА
  • Ток зарядки ~500 мА
  • Полное время зарядки: ~120 минут
  • Время работы: ~2 часа на полной мощности (белый свет)
  • Питание:
    • • встроенный аккумулятор 18650 1200 мАч
    • • внешнее питание USB 3,7В–5В, возможна работа прибора во время зарядки
  • Беспроводное управление.
  • Совместимость: смартфоны под управлением iOS и Android,
  • Характеристики пульта Bluetooth Батарейка: литий-полимерная 401020 Напряжение: 3,7 В Ёмкость батареи: 55 мАч Версия Bluetooth: 5.2 Имя устройства: VIP Ток в рабочем режиме: 100 мА Ток в спящем режиме: 3 мА
  • Материал телескопической части: оксидированный алюминиевый сплав
  • Материал треноги и осветителя: ABS-пластик и поликарбонат
  • Цвет: черный
  • Диаметр рукояти: 32мм
  • Длина телескопической части: 310-1880мм
  • Дополнительное крепление: 1/4"

Комплектация

  • кольцевой осветитель,
  • крепление с резьбой 1/4",
  • винт М5,
  • держатель для телефона,
  • пульт Bluetooth для телефона,
  • монопод-тренога,
  • пульт ДУ осветителем,
  • кабель USB Type-C 1м.

