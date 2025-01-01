Metz Mecalight LED-160 накамерный свет для фото- и видеосъемки.

Описание

Накамерная вспышка Metz Mecalight LED-160 имеет возможность подключения других вспышек данной серии (320 и 480) для увеличения интенсивности света. Входящие в комплект фильтры позволяют получить более мягкий свет и снизить температуру до 3200 К. Крепление фильтров возможно при помощи магнитных элементов. Вспышка устанавливается на башмак фото- или видеокамеры или на винтовое крепление 1/4.

Технические характеристики: