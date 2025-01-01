Metz Mecalight LED-160 накамерный свет для фото- и видеосъемки.

Москва
Metz Mecalight LED-160 – накамерный светодиодный осветитель от ведущего немецкого производителя для фото- и видеосъемки. Оснащен 24 диодами и имеет интенсивность освещения 160 Lux/m. Цветовая температура 5600 К, возможность плавной регулировки и снижения цветовой температуры до 3200 К при помощи светофильтров.
Накамерная вспышка Metz Mecalight LED-160 имеет возможность подключения других вспышек данной серии (320 и 480) для увеличения интенсивности света. Входящие в комплект фильтры позволяют получить более мягкий свет и снизить температуру до 3200 К. Крепление фильтров возможно при помощи магнитных элементов. Вспышка устанавливается на башмак фото- или видеокамеры или на винтовое крепление 1/4.
Технические характеристики:
