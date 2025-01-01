images
Metz Mecalight LED-160 накамерный свет для фото- и видеосъемки.

Metz Mecalight LED-160 накамерный свет для фото- и видеосъемки.

Metz
Артикул: OLE-0118

Metz Mecalight LED-160 – накамерный светодиодный осветитель от ведущего немецкого производителя для фото- и видеосъемки. Оснащен 24 диодами и имеет интенсивность освещения 160 Lux/m. Цветовая температура 5600 К, возможность плавной регулировки и снижения цветовой температуры до 3200 К при помощи светофильтров.

Описание

Накамерная вспышка Metz Mecalight LED-160 имеет возможность подключения других вспышек данной серии (320 и 480) для увеличения интенсивности света. Входящие в комплект фильтры позволяют получить более мягкий свет и снизить температуру до 3200 К. Крепление фильтров возможно при помощи магнитных элементов. Вспышка устанавливается на башмак фото- или видеокамеры или на винтовое крепление 1/4.

Технические характеристики:

  • количество диодов – 24 
  • цветовая температура – 5600 K 
  • освещенность – 160 lux/m
  • угол освещения – 65 град.
  • совместимость с системой – SLR-камеры
  • питание – две батарейки типа ААА

 

Комплектация

  • Накладной рассеиватель – 1 шт.
  • Конверсионный жёлто-оранжевый фильтр на 3200 К – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера