Manfrotto MLS900S Spectra LED-осветитель светодиодный

Артикул: OLE-0607

Manfrotto MLS900S Spectra – компактный гибридный светодиодный осветитель для фото- и видеосъемки. Может устанавливаться на камеру или штатив, комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Работает от шести батареек типа АА в течение 60 мин., имеет индикатор заряда. Оснащен плавной регулировкой мощности от 0 до 100%. Размер, мм – 113,8x152x48. Вес, г – 297.