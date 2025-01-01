Falcon Eyes LED-V300 осветитель светодиодный накамерный

Описание

Основные преимущества и особенности осветителя: очень равномерное световое пятно, бесступенчатая регулировка интенсивности света, индикация низкого напряжения, малый вес, экономия энергии и долговременная работа. Угол освещенности – 75 град.

Стильный корпус из серого матового инженерного пластика с красными кнопками управления. Осветитель имеет два съемных фильтра: рассеивающий белый фильтр на 5600 К и цветной оранжевый – на 3200 К. Штатный блок с фильтрами на оправе крепится к корпусу и при необходимости может быть снят, фильтры могут накладываться друг на друга.

Особенность конструкции блока питания: интенсивность света и цветовая температура поддерживаются на постоянном уровне, когда напряжение находится в диапазоне 6,2–24 В.

Диаметр линзы – 60 мм. В осветителе нет встроенного вентилятора. Принцип охлаждения – конвекционная вентиляция, которая не производит дополнительных шумов при съемке (это важно при одновременной работе осветителя и микрофона).

Крепление на камеру производится с помощью горячего башмака с прижимным кольцом. В основании башмака имеется бронзовая вставка с резьбой ¼ дюйма для установки осветителя на рукоятку, штатив, треногу и пр.

Источником питания для LED-V300 служит Li-ion аккумулятор, входящий в комплект вместе с зарядным устройством. Уровень заряда батареи можно узнать нажатием на тест-кнопку, расположенную сверху. Там же находится 4-уровневая лампа-индикатор, отображающая уровень заряда и включающаяся при пуске или нажатии кнопки (автоматически отключается через 5 секунд). Если аккумулятор почти сел, индикатор мигает, напоминая, что необходима подзарядка. Время непрерывной работы – 100–110 минут, время зарядки аккумулятора – 9 часов.

Технические характеристики: