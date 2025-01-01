images
Falcon Eyes LED-V300 осветитель светодиодный накамерный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-285

Falcon Eyes LED-V300 – компактный накамерный светодиодный осветитель для видео/фотосъемки с тремя ультраяркими светодиодами. Отличная альтернатива обычному 110-ваттному громоздкому галогенному осветителю.

Описание

Основные преимущества и особенности осветителя: очень равномерное световое пятно, бесступенчатая регулировка интенсивности света, индикация низкого напряжения,  малый вес, экономия энергии и долговременная работа. Угол освещенности – 75 град.
 
Стильный корпус из серого матового инженерного пластика с красными кнопками управления. Осветитель имеет два съемных фильтра: рассеивающий белый фильтр на 5600 К и цветной оранжевый – на 3200 К. Штатный блок с фильтрами на оправе крепится к корпусу и при необходимости может быть снят, фильтры могут накладываться друг на друга.
 
Особенность конструкции блока питания: интенсивность света и цветовая температура поддерживаются на постоянном уровне, когда напряжение находится в диапазоне 6,2–24 В.
  
Диаметр линзы – 60 мм. В осветителе нет встроенного вентилятора. Принцип охлаждения – конвекционная вентиляция, которая не производит дополнительных шумов при съемке (это важно при одновременной работе осветителя и микрофона).
 
Крепление на камеру производится с помощью горячего башмака с прижимным кольцом. В основании башмака имеется бронзовая вставка с резьбой ¼ дюйма для установки осветителя на рукоятку, штатив, треногу и пр.
 
Источником питания для LED-V300 служит Li-ion аккумулятор, входящий в комплект вместе с зарядным устройством. Уровень заряда батареи можно узнать нажатием на тест-кнопку, расположенную сверху. Там же находится 4-уровневая лампа-индикатор, отображающая уровень заряда и включающаяся при пуске или нажатии кнопки (автоматически отключается через 5 секунд). Если аккумулятор почти сел, индикатор мигает, напоминая, что необходима подзарядка. Время непрерывной работы – 100–110 минут, время зарядки аккумулятора – 9 часов.
 
Технические характеристики:
  • количество светодиодов – 3 по 3 Вт
  • размер излучающей поверхности, мм – 60
  • цветовая температура – 5500±200/3200 К
  • фильтры – белый (5600 К), оранжевый (3200 К)
  • световой поток, Лм – 600 
  • регулировка мощности – плавная от 0 до 100%
  • шторки в комплекте – нет
  • индикатор заряда батареи – да
  • тип крепления холодный башмак
  • напряжение источника питания – 100-240 В
  • питание – встроенный 6-24V литиевый аккумулятор F750/7,4V 4600 мА/ч (можно выбрать F550/7,4V 2300 мА/ч, F970.7,4V 6900 мА/ч) 
  • размеры осветителя, мм – 115x88x59
  • вес без аккумулятора, г – 297
  • вес с аккумулятором, г – 493
  • габаритные размеры упаковки, мм – 250х140х90
  • вес с упаковкой, г – 809

Комплектация

  • Осветитель с креплением типа холодный башмак или на штатив.
  • Кронштейн для крепления с резьбой ¼ дюйма.
  • Два цветных пластиковых светофильтра.
  • Литиевый аккумулятор NP-F 750 (7,4V; 4600 мА/ч).
  • Зарядное устройство – вход 100-240 В, выход 8,4 V, 600 mA.
  • Провод D-tap для подключения к внешнему источнику питания длиной 67 см.
  • Переходная евровилка.

