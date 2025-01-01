Falcon Eyes LED-240CH осветитель светодиодный

Артикул: VBR-282

Falcon Eyes LED-240CH – это компактный светодиодный осветитель, который используют как с видео-, так и с фотокамерами. Для фотосъемки предусмотрено специальное крепление. Данная модель обеспечивает высокую мощность светового потока, равномерное освещение и стабильность цветовой температуры.

Falcon Eyes LED-240CH предназначен для освещения объекта на небольшом расстоянии.