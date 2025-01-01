images
Falcon Eyes LED-240CH осветитель светодиодный

Falcon Eyes LED-240CH осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-282

Falcon Eyes LED-240CH – это компактный светодиодный осветитель, который используют как с видео-, так и с фотокамерами.  Для фотосъемки предусмотрено специальное крепление. Данная модель обеспечивает высокую мощность светового потока, равномерное освещение и стабильность цветовой температуры.

Falcon Eyes LED-240CH предназначен для освещения объекта на небольшом расстоянии.

Описание

Характеристики:

  • режим работы – постоянный свет
  • питание – 8,4 В
  • мощность – 7,6 Вт
  • размеры (ДхВхШ), мм – 160х56х100

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера