GreenBean Ultrapanel 576 LED BD Bi-color осветитель светодиодный
Артикул: DAN-2258

Осветитель светодиодный GreenBean Ultrapanel 576 LED BD Bi-color.

Ультратонкая осветительная панель с регулируемой цветовой температурой 3500К-6500 К, состоящая из 576и (288 диода - 6500К, 288 диода - 3500К) супер-ярких светодиодов. Коэффициент CRI 95, питание от сети 220В или от аккумулятора серии NP.

Описание

Осветительная панель со шторками и регулируемой цветовой температурой снабжена 576ю супер-яркими светодиодами обеспечивающими равномерный световой поток с плавной регулировкой цветовой температуры от 3500 К до 6500 К (288 диодов с температурой 6500К, 288 диодов с температурой 3500К).

В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей. Яркость плавно регулируется от 10 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига, текущее значение яркости отображается на цифровом дисплее.

Коэффициент CRI больше 95, что обеспечивает отличную цветопередачу при освещении объекта прибором. Видимый цвет объекта максимально соответствует его естественному цвету. Бесшумная конвекционная система охлаждения обеспечивает продолжительную работу прибора и не мешает записи звука при съемке.

Питание прибора возможно как от электросети, так и от аккумулятора серии NP.

Поворотная лира позволит установить осветитель на стойку или подвесить на потолочные системы крепления.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, в комплекте шторки, адаптер питания и сумка для транспортировки.

Характеристики:

  • мощность - 38 Вт
  • кол-во светодиодов - 576
  • цветовая температура - 3500-6500К
  • освещение - 3800 Лм
  • индекс CRI - >95
  • угол светового потока - 45 град.
  • регулировка яркости - 10-100%, плавная
  • размер (с креплением) - 298x300x55 мм
  • вес (без фильтров и сумки) - 1,105 кг
  • вес (с упаковкой) - 2,365 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean Ultrapanel 576 LED BD Bi-color.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сумка.
  • Адаптер питания.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

Falcon Eyes ST-808 – алюминиевая трехсекционная студийная стойка со стальными ножками и шаровой головой для установки цифровых камер.

Используется для установки приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Минимальная высота стойки составляет 109 см, максимальная – до 260 см. Снабжена крепежным адаптером с резьбой 1/4". Вес стойки 1,54 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг. Три секции соединяются винтовыми зажимами. Зажимы изготовлены из ударостойкого полимера.

