GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX осветитель светодиодный со встроенным аккумулятором. 

Описание

Легкая светодиодная труба в алюминиевом корпусе мощностью 30 Вт, дающая яркий световой поток освещенностью 600лк (на расстоянии 1 метр) в режиме Bi-color (биколор) или освещение в полном цветовом спектре RGB, а также создающая различные цветосветовые эффекты для видео-, кино- и фотосъемки.

Осветитель можно эффектно использовать при производстве игрового кино, рекламных видеороликов и музыкальных клипов. Отлично подходит для освещения на съемке в узких помещениях и транспортных средствах, на сцене во время концерта или спектакля.

При помощи нескольких осветителей можно создавать различные декоративные световые фигуры: треугольник, квадраты, ромбы и другие многоугольники, создавая уникальные сценические эффекты.

Bi-color (биколор) - регулируемая цветовая температура изменяется от 2700 до 6500К. Шаг изменения цветовой температуры 100 К или 400 К (режим меняется нажатием одной кнопки). Яркость освещения меняется от 0 до 100% с шагом 1% или 4%.

В режиме биколор задействованы 56 сдвоенных светодиодов теплого и холодного белого света. Также возможно дополнительное подключение цветных светодиодов для увеличения яркости освещения.

RGB — цветное освещение в полном спектре RGB. В режиме RGB задействованы 56 цветных светодиодов.

Светоцветовыми динамические спецэффекты – выбор из 9 возможных вариантов: имитация освещения от полицейской машины, с эффектом затухания, стробоскопа, цветомузыки, сменяющихся цветов. Спецэффекты воспроизводятся со скоростью, задаваемой пользователем.

Благодаря встроенному аккумулятору, осветитель не требует постоянного подключения к сети и может использоваться удаленно от источников питания, как портативный источник света. Зарядка аккумулятора осуществляется от комплектного сетевого адаптера. Осветитель может работать и заряжаться одновременно.

Кнопка включения/выключения осветителя в режиме питания от аккумулятора находится на торце осветителя. Время работы осветителя от аккумулятора составляет 2 часа на полной мощности (в помещении при комнатной температуре).

Осветитель предусматривает возможность дистанционного радиоуправления 2,4ГГц с помощью пульта GreenBean LedFlow RC RGB (приобретается отдельно). Номер радиоканала выбирается от 0 до 16, одним пультом управления может регулироваться несколько осветителей как на одном, так и на разных каналах (в режиме спецэффектов). Панель управления пульта дублирует панель управления осветителя.

На торце осветителя располагаются разъемы DMX 3pin «вход» и «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров. Номер DMX-канала выбирается от 1 до 521 и отображается на дисплее осветителя.

Осветитель LedFlow 2ft RGB (BP) может закрепляться на осветительной стойке с помощью дополнительно приобретаемого держателя GreenBean LedFlow Clamp X2. Осветитель можно держать в руке, однако при включении осветителя на полную мощность прибор лучше закрепить. Осветитель GreenBean LedFlow 2ft RGB DMX может также устанавливаться в корпус осветителя GreenBean LedFlow 4х2ft DMX.

В комплект входит удобный чехол на молнии с мягкими вставками для предохранения осветителя от удара и ручкой для транспортировки.

Характеристики: