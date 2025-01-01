GreenBean Fresnel 150 LED X2 светодиодный осветитель

Устройство может питаться одним из двух способов: с помощью разъема V-lock, который монтируется непосредственно на задней панели и позволяет работать автономно с аккумуляторами серии V-pack (аккумулятор приобретается отдельно), или работать от сети через прилагаемый адаптер питания.
Осветитель разработан с применением новейших технологий в индустрии фотооборудования. Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Белый свет осветителя может быть изменен на красный, синий или желтый при установке светофильтров, которые идут в комплекте.
Крепежное устройство разработано для установки осветителя на стойку, либо другую установочную систему со стандартным наконечником диаметром 5/8 дюйма (16 мм). Встроенные вентиляторы позволяют проводить длительную съемку без опасений за перегрев прибора, также предусмотрена возможность отключения вентиляторов для съемки в полной тишине.
Рекомендуем использовать только оригинальные аккумуляторные блоки GreenBean. Использование неоригинального аккумуляторного блока с другими параметрами, либо аккумуляторного блока с обратной полярностью может повредить устройство.
Характеристики:
- мощность светодиодов, Вт – 150
- регулировка яркости плавная – 0–100%,
- ресурс светодиода, ч – 50000
- световой поток, Лм – 6000
- цветовая температура, К – 5600 ±200
- угол освещения, град. – 150
- рабочая температура, С – от 0 до +45
- охлаждение – конвекционное/принудительное
- параметры блока питания – вход 110-240 В, 50/60 Гц
- параметры блока питания – выход 12 В ±5%/100 Вт/8,3 А
- разъем V-mount – есть
- размеры с крепежным устройством, мм – 490х460х110
- вес (осветителя/блока питания), кг – 5,4/0,6