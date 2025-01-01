GreenBean Fresnel 150 LED X2 светодиодный осветитель

Устройство может питаться одним из двух способов: с помощью разъема V-lock, который монтируется непосредственно на задней панели и позволяет работать автономно с аккумуляторами серии V-pack (аккумулятор приобретается отдельно), или работать от сети через прилагаемый адаптер питания.

Осветитель разработан с применением новейших технологий в индустрии фотооборудования. Высокая световая эффективность, а также хорошая равномерность освещения делают этот прибор идеальным для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Белый свет осветителя может быть изменен на красный, синий или желтый при установке светофильтров, которые идут в комплекте.

Крепежное устройство разработано для установки осветителя на стойку, либо другую установочную систему со стандартным наконечником диаметром 5/8 дюйма (16 мм). Встроенные вентиляторы позволяют проводить длительную съемку без опасений за перегрев прибора, также предусмотрена возможность отключения вентиляторов для съемки в полной тишине.

Рекомендуем использовать только оригинальные аккумуляторные блоки GreenBean. Использование неоригинального аккумуляторного блока с другими параметрами, либо аккумуляторного блока с обратной полярностью может повредить устройство.

Характеристики: