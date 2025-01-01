GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный. 

Описание

Светодиодные осветители серии DayLight PRO RGB – это профессиональные световые панели с распределенными на большой площади современными SMD светодиодами для лучшего рассеивания.

Эти осветительные приборы обеспечивают высокую яркость, точную цветопередачу, бесшумность, необходимые для профессиональной киносъемки в помещении студии.

С дистанционным управлением DMX 512, пульта ДУ или смартфона с АРР (опционально) они подходят для телестудии, видеопроизводства, конференц-зала, сцены, шоу и других площадок.

Режим светодинамических спецэффектов представляет собой набор предварительно запрограммированных сцен и эффектов, таких как «Party/Вечеринка», «Clouds/Облака», «Club Light/Клубный свет», «Colour Chase/Цветной скачок», «Cop Car/Полицейская машина», «Fire/Огонь», «Fireworks/Фейерверк», «Lightening/Молния).

Встроенный малошумный вентилятор имеет три режима работы – автоматический, постоянный или отключаемый. Он может работать в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь под управлением интеллектуальной защиты от перегрева, работать равномерно или быть выключенным.

Характеристики: