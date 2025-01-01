Москва
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный.
Светодиодная панель RGBW, 600 Вт, регулируемая цветовая температура 2800–10000 К, цветное освещение 0-360 RGB+W, встроенные светодинамические спецэффекты, дистанционное управление по DMX512, пульт ДУ, APP со смартфона (опция), отключаемый вентилятор, выносной блок питания АС100-240В 50Гц или DC 48В, светомодифицирующие насадки (опция), транспортировочный кейс.
Светодиодные осветители серии DayLight PRO RGB – это профессиональные световые панели с распределенными на большой площади современными SMD светодиодами для лучшего рассеивания.
Эти осветительные приборы обеспечивают высокую яркость, точную цветопередачу, бесшумность, необходимые для профессиональной киносъемки в помещении студии.
С дистанционным управлением DMX 512, пульта ДУ или смартфона с АРР (опционально) они подходят для телестудии, видеопроизводства, конференц-зала, сцены, шоу и других площадок.
Режим светодинамических спецэффектов представляет собой набор предварительно запрограммированных сцен и эффектов, таких как «Party/Вечеринка», «Clouds/Облака», «Club Light/Клубный свет», «Colour Chase/Цветной скачок», «Cop Car/Полицейская машина», «Fire/Огонь», «Fireworks/Фейерверк», «Lightening/Молния).
Встроенный малошумный вентилятор имеет три режима работы – автоматический, постоянный или отключаемый. Он может работать в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь под управлением интеллектуальной защиты от перегрева, работать равномерно или быть выключенным.
Характеристики:
