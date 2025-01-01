images
images
images
images
images
images
images
images
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный
GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный

GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный

GreenBean
Артикул: MTG-1747

GreenBean DayLight PRO 600RGB осветитель светодиодный. 

Светодиодная панель RGBW, 600 Вт, регулируемая цветовая температура 2800–10000 К, цветное освещение 0-360 RGB+W, встроенные светодинамические спецэффекты, дистанционное управление по DMX512, пульт ДУ, APP со смартфона (опция), отключаемый вентилятор, выносной блок питания АС100-240В 50Гц или DC 48В, светомодифицирующие насадки (опция), транспортировочный кейс. 

Описание

Светодиодные осветители серии DayLight PRO RGB – это профессиональные световые панели с распределенными на большой площади современными SMD светодиодами для лучшего рассеивания.

Эти осветительные приборы обеспечивают высокую яркость, точную цветопередачу, бесшумность, необходимые для профессиональной киносъемки в помещении студии.

С дистанционным управлением DMX 512, пульта ДУ или смартфона с АРР (опционально) они подходят для телестудии, видеопроизводства, конференц-зала, сцены, шоу и других площадок.

Режим светодинамических спецэффектов представляет собой набор предварительно запрограммированных сцен и эффектов, таких как «Party/Вечеринка», «Clouds/Облака», «Club Light/Клубный свет», «Colour Chase/Цветной скачок», «Cop Car/Полицейская машина», «Fire/Огонь», «Fireworks/Фейерверк», «Lightening/Молния).

Встроенный малошумный вентилятор имеет три режима работы – автоматический, постоянный или отключаемый. Он может работать в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь под управлением интеллектуальной защиты от перегрева, работать равномерно или быть выключенным.

Характеристики:

  • Модель GreenBean DayLight PRO 600RGB
  • Максимальная мощность 600Вт
  • Цветовая температура (CCT) регулируемая 2800-10000K±200К (шаг 100К),корректировка GN ±1 (шаг 0.1)
  • Цветной режим (HSI) 0-360 RGB+W, управление насыщенностью и яркостью
  • Регулировка мощности светового потока 0%-100% (шаг 1%)
  • Индекс цветопередачи CRI ≥95
  • Индекс цветопередачи TLCI ≥91
  • Дистанционное управление DMX (XLR 5-pin), APP, пульт ДУ (опция)
  • Система охлаждения Встроенный отключаемый вентилятор
  • Питание АС100-240В 50Гц, DC 48В
  • Материал корпуса Алюминий
  • Встроенные шторки да
  • Температура при эксплуатации -20℃…45℃
  • Тип крепления на стойку Juniorpin 1 1/8" (28 мм)
  • Размеры 147х52х18см
  • Вес 26кг
  • Размеры упаковки 170х75х35см
  • Вес с упаковкой 70кг.

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean SpaceLight 4H RGB с лирой и шторками
  • Блок питания съемный
  • Кабель питания АС
  • Соединительный кабель
  • Кабель DMX
  • Страховочный тросик
  • Софтбокс (опция)
  • Сотовая насадка (опция)
  • Транспортировочный кейс
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Вилли Рони
Вилли Рони
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера