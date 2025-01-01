images
images
images
images
images
images
images
-20 %
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель

Godox SL60IIBi светодиодный осветитель

Godox
Артикул: MTG-1370

Godox SL60IIBi светодиодный осветитель. 

Обновленная модель SL60IIBi с более высокой выходной мощностью. Байонет насадок Bowens. Управление с помощью встроенного модуля Bluetooth и поддержке мобильного приложения GodoxLight. Поддерживает плавную регулировку цветовой температуры от 2800 до 6500 К. 


Описание

Освещенность SL60IIBi в центре светового пятна на расстоянии 1 метра со стандартным рефлектором составляет 18 600 и 25 100 люкс соответственно, что является впечатляющим показателем яркости. Благодаря регулировке яркости в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1% вы можете точно настроить яркость в зависимости от задачи. 

 SL60IIBi поддерживает11 эффектов. С их помощью можно легко имитировать такое художественное освещение, как от сломанной лампочки, телевизора или грозы.

Осветитель оборудован кронштейном с возможностью удобной и надежной регулировки угла наклона, что позволяет получить требуемый светотеневой результат.

Осветитель совместим с любыми светоформирующими модификаторами с креплением Bowens.

Характеристики:

  • Модель SL60IIBi
  • Источник питания AC100В~240В (50/60Гц) 0,75А
  • Максимальная мощность 75 Вт
  • Цветовая температура 2800К~6500К
  • Каналы 32Группы 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9)
  • Беспроводной идентификатор ID 01~99/Off
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥97
  • Количество спецэффектов 11
  • Способы управления Пульт 2,4ГГц / приложение Godox Light (через Bluetooth) / панель управления
  • Диапазон регулировки яркости 0~100%
  • Рабочая температура -10°C~40°C
  • Размеры (без стандартного рефлектора) 140x236x215 мм
  • Вес 1,5 кг


Комплектация

  • Светодиодный осветитель SL60IIBi х1
  • Рефлектор с байонетом Bowens x1
  • Кабель питания х1
  • Защитная крышка х1

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Ulanzi VIJIM VL196 RGB осветитель
Ulanzi VIJIM VL196 RGB осветитель
Ulanzi VIJIM VL196 RGB осветитель
Арт. DAN-9941
Ulanzi VIJIM VL196 RGB осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Ulanzi VIJIM VL196 RGB осветитель.

Компактный аккумуляторный осветитель с сотами и рассеивателем. 

6 470 ₽
В корзину
Aputure Light Box 45х45 софтбокс
Aputure Light Box 45х45 софтбокс
Aputure Light Box 45х45 софтбокс
Арт. MTG-0509
Aputure Light Box 45х45 софтбокс
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Aputure Light Box 45х45 софтбокс.

Софтбокс квадратной формы 45х45 см для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Софтбокс сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°.

6 470 ₽
В корзину
-20 %
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Арт. OLE-1599
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM

Литий-ионная батарея для вспышек серии AD600BM и AD600B и для аккумуляторного светодиодного осветителя Godox SLB60W. Данный аккумулятор взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB87 (11,1В/8700мА).

Напряжение 10,8 В. Емкость - 9000 mAh.

-20 %23 290 ₽
18 630 ₽
В корзину
Delkin Devices Power CFexpress Type A 160GB карта памяти
Арт. MTG-0902
Delkin Devices Power CFexpress Type A 160GB карта памяти
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Delkin Devices Power CFexpress Type A 160GB карта памяти. 

Карта памяти 160GB POWER CFexpress Type A от Delkin Devices, сочетающая в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 160GB и предназначена для профессиональных фотографов и видеографов. Она хорошо подходит для серийной съемки, а также для видео 8K, 6K и 4K с высоким битрейтом и частотой кадров. Благодаря интерфейсу PCIe 3.0 вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 880 МБ/с, максимальной скорости записи до 790 МБ/с и минимальной скорости записи, которая не опустится ниже 400 МБ/с.

23 900 ₽
В корзину
YongNuo YN-360IV осветитель
YongNuo YN-360IV осветитель
YongNuo YN-360IV осветитель
Арт. MTG-1060
YongNuo YN-360IV осветитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

YongNuo YN-360IV осветитель. 

Стрип-осветитель на светодиодах нового поколения. Аппарат работает автономно от аккумуляторов NP-F970, что делает его очень удобным в использовании. Он имеет FX режимы художественного освещения в количестве 31 штуки, а также 400 обычных светодиодов и 80 RGB диодов. С помощью съёмного пульта с дисплеем можно управлять осветителем на расстоянии. Интуитивно понятный интерфейс и дисплей помогут настроить нужный свет. 

Внимание !!! В комплекте отсутствует аккумулятор и сетевой адаптер. 

16 100 ₽
В корзину

Видео

Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера