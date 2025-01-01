Ulanzi VIJIM VL196 RGB осветитель.
Godox SL60IIBi светодиодный осветитель.
Обновленная модель SL60IIBi с более высокой выходной мощностью. Байонет насадок Bowens. Управление с помощью встроенного модуля Bluetooth и поддержке мобильного приложения GodoxLight. Поддерживает плавную регулировку цветовой температуры от 2800 до 6500 К.
Освещенность SL60IIBi в центре светового пятна на расстоянии 1 метра со стандартным рефлектором составляет 18 600 и 25 100 люкс соответственно, что является впечатляющим показателем яркости. Благодаря регулировке яркости в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1% вы можете точно настроить яркость в зависимости от задачи.
SL60IIBi поддерживает11 эффектов. С их помощью можно легко имитировать такое художественное освещение, как от сломанной лампочки, телевизора или грозы.
Осветитель оборудован кронштейном с возможностью удобной и надежной регулировки угла наклона, что позволяет получить требуемый светотеневой результат.
Осветитель совместим с любыми светоформирующими модификаторами с креплением Bowens.
Характеристики:
Aputure Light Box 45х45 софтбокс.
Софтбокс квадратной формы 45х45 см для работы с моноблоками имеющими байонет Bowens. Софтбокс сделает световой поток более мягким и ровным за счёт увеличение площади. Луч можно настроить под определенную сцену благодаря наличию в комплекте двух рассеивателей разной плотности, а также сот сужающих угол луча до 45°.
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Литий-ионная батарея для вспышек серии AD600BM и AD600B и для аккумуляторного светодиодного осветителя Godox SLB60W. Данный аккумулятор взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB87 (11,1В/8700мА).
Напряжение 10,8 В. Емкость - 9000 mAh.
Delkin Devices Power CFexpress Type A 160GB карта памяти.
Карта памяти 160GB POWER CFexpress Type A от Delkin Devices, сочетающая в себе промышленную прочность и надежность с высокой производительностью, имеет емкость 160GB и предназначена для профессиональных фотографов и видеографов. Она хорошо подходит для серийной съемки, а также для видео 8K, 6K и 4K с высоким битрейтом и частотой кадров. Благодаря интерфейсу PCIe 3.0 вы сможете достичь максимальной скорости чтения до 880 МБ/с, максимальной скорости записи до 790 МБ/с и минимальной скорости записи, которая не опустится ниже 400 МБ/с.
YongNuo YN-360IV осветитель.
Стрип-осветитель на светодиодах нового поколения. Аппарат работает автономно от аккумуляторов NP-F970, что делает его очень удобным в использовании. Он имеет FX режимы художественного освещения в количестве 31 штуки, а также 400 обычных светодиодов и 80 RGB диодов. С помощью съёмного пульта с дисплеем можно управлять осветителем на расстоянии. Интуитивно понятный интерфейс и дисплей помогут настроить нужный свет.
Внимание !!! В комплекте отсутствует аккумулятор и сетевой адаптер.
