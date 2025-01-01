Godox SL60IIBi светодиодный осветитель. 

Освещенность SL60IIBi в центре светового пятна на расстоянии 1 метра со стандартным рефлектором составляет 18 600 и 25 100 люкс соответственно, что является впечатляющим показателем яркости. Благодаря регулировке яркости в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1% вы можете точно настроить яркость в зависимости от задачи.

SL60IIBi поддерживает11 эффектов. С их помощью можно легко имитировать такое художественное освещение, как от сломанной лампочки, телевизора или грозы.

Осветитель оборудован кронштейном с возможностью удобной и надежной регулировки угла наклона, что позволяет получить требуемый светотеневой результат.

Осветитель совместим с любыми светоформирующими модификаторами с креплением Bowens.

Характеристики: