Fujimi FJLED-5012 универсальный свет для фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: NVF-1803

Fujimi FJLED-5012 – легкий и компактный осветитель для создания равномерного света. Обеспечивает световой поток от 250 до 450 Люкс/м при цветовой температуре 3500 К. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.

 

Описание

Характеристики:

  • тип – светодиодный
  • режим работы – импульсный
  • мощность – 12 Вт
  • размеры (ДхВхШ), мм – 89х127х137
  • вес с аккумулятором, г – 600

