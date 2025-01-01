Fujimi FJLED-5012 универсальный свет для фото- и видеокамер

Артикул: NVF-1803

Fujimi FJLED-5012 – легкий и компактный осветитель для создания равномерного света. Обеспечивает световой поток от 250 до 450 Люкс/м при цветовой температуре 3500 К. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.