Артикул: MTG-1554

Fotokvant LED-COMP освещение с креплением на монитор.

Светодиодная лампа с крпелением на мониторы ноутбуков или не толстые мониторы компьютеров. Позволяет осветить клавиатуру при работе или создать заднее освещение на рабочем столе. Питается от порта USB, имеет регулировку яркости.