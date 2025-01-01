Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure INFINIBAR PB6 Kit комплект осветителей (8Шт) .
INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure, что позволит вам открыть новые грани в создании качественного контента и дизайна интерьера. Специальная конструкция корпуса даёт возможность объединять осветители в любые конструкции для выстраивания световых фигур и оформления. Идеальный вариант для клипмейкеров, креатива и перформансов. Комплект состоит из 8 приборов INFINIBAR PB6.
INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных.
Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.
Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 100 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов