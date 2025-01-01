images
Aputure INFINIBAR PB6 Kit комплект осветителей
Aputure
Артикул: MTG-1914

Aputure INFINIBAR PB6 Kit комплект осветителей (8Шт) . 

INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure, что позволит вам открыть новые грани в создании качественного контента и дизайна интерьера. Специальная конструкция корпуса даёт возможность объединять осветители в любые конструкции для выстраивания световых фигур и оформления. Идеальный вариант для клипмейкеров, креатива и перформансов. Комплект состоит из 8 приборов INFINIBAR PB6. 

Описание

INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных.

Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.

Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 100 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR.

Характеристики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, магнитное крепление
  • Мощность (макс) : 14 Вт
  • Цветовая температура : 2000 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 1110 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 96
  • CQS : 96
  • SSI : 74
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Яркость : 328 лк
  • Угол светового потока : 120 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Вход : 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1.5A
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды
  • Ёмкость аккумулятора : 4000 мАч
  • Напряжение : 7.4 В
  • Энергия аккумулятора : 29.6 Втч
  • Время работы : 100 мин
  • Время зарядки : 120 мин
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 604 × 45 × 43 мм
  • Вес товара без упаковки : 1000 г
  • Защита : IP20
  • Вес : 43000 г.

Комплектация

  • осветитель (8шт)
  • сетевой адаптер 48 Вт 3м (8шт)
  • сетевой кабель 1.5м (8шт)
  • сетевой кабель 4м
  • адаптер питания 330 Вт на 8 устройств
  • магнит (16шт)
  • крепление NFINIBAR Rail (8шт)
  • зажим - крепление 5/8" (8шт)
  • шестигранный ключ
  • соты 45° (8шт)
  • кейс

