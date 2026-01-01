Aputure INFINIBAR PB12 Kit (4шт) комплект осветителей
Aputure
Артикул: OLE-4505

Комплект из 4 RGB-осветителей формата стик мощностью 27 Вт каждый. Цветовая температура 2000-10000К, регулировка яркости 0-100%, TLCI 98+, CRI 96+, яркость 593 лк. Питание от встроенного аккумулятора 8000 мАч. Крепление - магнитное и 1/4". 9 предустановленный FХ-режимов с возможностью расширения списка. Встроенный дисплей. Несколько вариантов управления: управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды.

Описание

Инновационная экосистема для создания качественного контента и дизайна интерьера. Благодаря специальной конструкции корпуса, можно объединять осветители в различные конструкции для формирования световых фигур и оформления. Продукт идеально подходит для клипмейкеров, креативных профессионалов и перформансов.

Осветители обладает самой высокой плотностью пикселей на рынке, что позволяет создавать полноцветные переливы и градиенты. Плавное регулирование яркости от 100% до 0% делает этот осветитель универсальным инструментом. Устройство предлагает 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных режимов, а также возможность сохранения до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных пресетов.

Управлять одним осветителем или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также имеется возможность подключения к DMX синхронизации с помощью специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.

Встроенный аккумулятор обеспечивает работу осветителя на протяжении 80 минут, а подключение питания осуществляется через скоростной порт Type-C. Для работы с группой осветителей предусмотрена специальная система питания экосистемы INFINIBAR.

Характеристики:

  • Мощность (макс) 27 Вт
  • Стик-формат
  • Диапазон цветовой температуры 2000 — 10000К
  • Яркость 593 люкс
  • TLCI 98
  • CRI 96
  • Угол светового потока 120 °
  • FX режимы Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание встроенный аккумулятор 8000 мАч
  • Напряжение 7.4 В
  • Энергия аккумулятора 59.2 Втч
  • Время работы до 80 мин
  • Время зарядки 120 мин
  • Способ управления: управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды
  • Имеет крепление 1/4″
  • Защита IP20
  • Размеры 1204 × 45 × 43 мм
  • Вес 1960 г

Комплектация

  • осветитель (4шт)
  • сетевой адаптер 48 Вт (2шт)
  • сетевой адаптер 330 Вт
  • сетевой кабель 1.5м (3шт)
  • кабель питания 5.5mm DC 20см (4шт)
  • кабель сплиттер 5.5mm DC
  • крепление INFINIBAR Rail (4шт)
  • зажим - крепление 5/8" (4шт)
  • крепление Straight Connector (4шт)
  • шестигранный ключ
  • соты 45° (4шт)
  • крепление Eyebolt 1/4" (8шт)
  • кейс

