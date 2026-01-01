Aputure INFINIBAR PB12 Kit (4шт) комплект осветителей

Инновационная экосистема для создания качественного контента и дизайна интерьера. Благодаря специальной конструкции корпуса, можно объединять осветители в различные конструкции для формирования световых фигур и оформления. Продукт идеально подходит для клипмейкеров, креативных профессионалов и перформансов.

Осветители обладает самой высокой плотностью пикселей на рынке, что позволяет создавать полноцветные переливы и градиенты. Плавное регулирование яркости от 100% до 0% делает этот осветитель универсальным инструментом. Устройство предлагает 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных режимов, а также возможность сохранения до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных пресетов.

Управлять одним осветителем или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также имеется возможность подключения к DMX синхронизации с помощью специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.

Встроенный аккумулятор обеспечивает работу осветителя на протяжении 80 минут, а подключение питания осуществляется через скоростной порт Type-C. Для работы с группой осветителей предусмотрена специальная система питания экосистемы INFINIBAR.

Характеристики: